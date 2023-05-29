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Предоставить F-16. После очередной атаки РФ Кулеба призвал партнеров усиливать ПВО Украины

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров усиливать противовоздушную оборону Украины для противодействия атакам РФ.

Об этом он написал в Twitter.

Он подчеркнул, что российские атаки беспилотниками и ракетами, направленные на мирные украинские города, нельзя считать чем-то обыденным, насколько бы они не участились.

— Все это — военные преступления, и их нужно остановить дальнейшим усилением противовоздушной обороны Украины, в том числе истребителями F-16, и победой над российской агрессией как таковой, — подчеркнул министр.

Днем 29 мая Россия применила для удара по Киеву ракеты Искандер, которые запустила с северного направления.

Это уже вторая за сегодня российская атака на Украину. Ночью оккупанты нанесли удары по украинским городам дронами и ракетами.

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Источник: Дмитрий Кулеба

Война в Украине, Винищувач F-16, Дмитрий Кулеба, Ракетные удары России
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Артур Свинаренко
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