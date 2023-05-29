Предоставить F-16. После очередной атаки РФ Кулеба призвал партнеров усиливать ПВО Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров усиливать противовоздушную оборону Украины для противодействия атакам РФ.
Об этом он написал в Twitter.
Он подчеркнул, что российские атаки беспилотниками и ракетами, направленные на мирные украинские города, нельзя считать чем-то обыденным, насколько бы они не участились.
— Все это — военные преступления, и их нужно остановить дальнейшим усилением противовоздушной обороны Украины, в том числе истребителями F-16, и победой над российской агрессией как таковой, — подчеркнул министр.
Днем 29 мая Россия применила для удара по Киеву ракеты Искандер, которые запустила с северного направления.
Это уже вторая за сегодня российская атака на Украину. Ночью оккупанты нанесли удары по украинским городам дронами и ракетами.
Источник: Дмитрий Кулеба
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко