Надати F-16. Після чергової атаки РФ Кулеба закликав партнерів посилювати ППО України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів посилювати протиповітряну оборону України для протидії атакам РФ.
Про це він написав у Twitter.
Він наголосив, що російські атаки безпілотниками і ракетами, спрямовані на мирні українські міста, не можна вважати чимось буденним, наскільки б вони не почастішали.
– Усе це – воєнні злочини, і їх потрібно зупинити подальшим посиленням протиповітряної оборони України, у тому числі винищувачами F-16, і перемогою над російською агресією як такою, – наголосив міністр.
Удень 29 травня Росія застосувала для удару по Києву ракети Іскандер, які запустила з північного напрямку.
Це вже друга за сьогодні російська атака на Україну. Вночі окупанти завдали ударів по українських містах дронами та ракетами.
Джерело: Дмитро Кулеба
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко