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Надати F-16. Після чергової атаки РФ Кулеба закликав партнерів посилювати ППО України

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів посилювати протиповітряну оборону України для протидії атакам РФ.

Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що російські атаки безпілотниками і ракетами, спрямовані на мирні українські міста, не можна вважати чимось буденним, наскільки б вони не почастішали.

– Усе це – воєнні злочини, і їх потрібно зупинити подальшим посиленням протиповітряної оборони України, у тому числі винищувачами F-16, і перемогою над російською агресією як такою, – наголосив міністр.

Удень 29 травня Росія застосувала для удару по Києву ракети Іскандер, які запустила з північного напрямку.

Це вже друга за сьогодні російська атака на Україну. Вночі окупанти завдали ударів по українських містах дронами та ракетами.

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Джерело: Дмитро Кулеба

Війна в Україні, Винищувач F-16, Дмитро Кулеба, Ракетні удари Росії
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