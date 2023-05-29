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СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью

СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского городского совета, который наводил российские ракеты на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что по его наводке российские захватчики осуществили серию ракетных ударов по Запорожью в апреле и мае текущего года.

Тогда в результате вражеских обстрелов погибли трое местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

— По данным следствия, вражеским пособником оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине. После выхода “на свободу” вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти полгода был депутатом Запорожского городского совета, — говорится в сообщении.

СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью
СБУ задержала экс-депутата-коммуниста, который корректировал удары РФ по Запорожью

Также мужчина был активным участником прокремлевских организаций Союз советских офицеров и Бессмертный полк.

В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для выполнения вражеских задач российский агент сформировал собственную информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие однопартийцы фигуранта, проживающие в Запорожье. Через них он получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

Затем предатель лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ для подготовки воздушных атак по территории региона. После вражеских ударов злоумышленник отчитывался об их последствиях в ФСБ.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для общения с российской спецслужбой. Также у него изъято большое количество запрещенной коммунистической символики.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Источник: СБУ
Война в Украине, Запорожская область, СБУ
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