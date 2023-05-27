Подрыв Крымского поста и флота РФ в Севастополе: СБУ раскрыл детали спецопераций Украины

Начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что Украина причастна к атакам по Черноморскому флоту РФ в Севастополе в октябре 2022 года.

Кроме того, в интервью для проекта журналиста Дмитрия Комарова “Год. За кадром“, Малюк добавил, что СБУ осуществляли мероприятия по перерезанию логистики на Крымском мосту.

Журналист спросил главу СБУ, причастна ли Украина к подрыву Крымского моста, на что Малюк ответил:

— В рашке проводится псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом. Квалифицируют они по-своему, как теракт, взяли под стражу более 20 своих сограждан… Если мы начнем публично раскладывать на молекулы, то мы фактически дадим им возможность более качественно внести ясность, задокументировать. Поэтому лучше мы будем за этим наблюдать, — сказал он.

Кроме того, глава СБУ заявил, что в соответствии с нормами украинского и международного законодательства Керченский мост является “логистическим путем, который мы обязаны были перерезать врагу. Определенные такие меры, соответственно, осуществлялись”.

— Но определенные детали, повторюсь, я публично на камеру не скажу, — сказал Василий Малюк.

Кроме того, глава Службы безопасности подтвердил, что Военно-морские силы ВСУ и СБУ организовали атаку дронами на Черноморский флот РФ в Севастополе.

— Что касается ситуации, которая произошла с крымским флотом, а именно — атаки водными боевыми дронами, то публично неоднократно обнародовалась информация о том, что СБУ была соответствующим автором того оперативного замысла и реализовывала его, но там не только СБУ работала, мы это осуществляли бок о бок с Военно-морскими силами, — сказал он.

Малюк добавил, что к атаке дронами были также причастны “неравнодушные гражданские”.

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