СБУ затримала ексдепутата-комуніста, який коригував удари РФ по Запоріжжю

Контррозвідка Служби безпеки затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради, який наводив російські ракети на Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що за його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по Запоріжжю в квітні та травні поточного року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

– За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу “на волю” вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради, – йдеться у повідомленні.

Також чоловік був активним учасником прокремлівських організацій Союз радянських офіцерів та Безсмертний полк.

Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні однопартійці фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.

Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав РФ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник звітував про їхні наслідки до ФСБ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Джерело : СБУ

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