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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Авиация Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов и техники — Генштаб

Повітряні сили України, авіація
Фото: Depositphotos

За сутки украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 31 мая.

Наши защитники также уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в Генштабе сообщили о ряде безуспешных наступательных операций противника на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Оккупантами были нанесены авиационные удары и артиллерийские обстрелы на Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях. Также сообщается, что наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Сообщается об обстрелах населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Повітряні сили України, Російська агресія
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