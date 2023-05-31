Авиация Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов и техники — Генштаб
За сутки украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.
Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 31 мая.
Наши защитники также уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, в Генштабе сообщили о ряде безуспешных наступательных операций противника на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
Оккупантами были нанесены авиационные удары и артиллерийские обстрелы на Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях. Также сообщается, что наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Сообщается об обстрелах населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло