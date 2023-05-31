Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та техніки – Генштаб

За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в середу, 31 травня.

Наші захисники також знищили два ворожих розвідувальних безпілотники.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Крім того у Генштабі повідомили про низку безуспішних наступальних операцій противника на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Окупантами було завдано авіаційних ударів та артилерійських обстрілів на Авдіївському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках. Також повідомляється, що наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Повідомляється про обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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