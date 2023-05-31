Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та техніки – Генштаб

Повітряні сили України, авіація
Фото: Depositphotos

За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в середу, 31 травня.

Наші захисники також знищили два ворожих розвідувальних безпілотники.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Крім того у Генштабі повідомили про низку безуспішних наступальних операцій противника на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Окупантами було завдано авіаційних ударів та артилерійських обстрілів на Авдіївському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках. Також повідомляється, що наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Повідомляється про обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення.

Читайте також
РФ на Бахмутському напрямку замінює вагнерівців на регулярні війська – Маляр
російські окупанти

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Повітряні сили України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗРК Avenger та снаряди для Patriot: США оголосили новий оборонний пакет для України
Patriot
Закрити щілини та отримати додаткові очі: як винищувачі F-16 посилять українську ППО
F-16
Україна отримає від Норвегії допомогу майже на €6,5 млрд протягом п’яти років
Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та техніки – Генштаб
Важливі доповіді від розвідників: Зеленський в Одесі провів засідання Ставки
Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та техніки – Генштаб
Яка ймовірність нового ракетного удару РФ по Україні з Чорного моря
Кораблі РФ
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (31.05.2023)
Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та техніки – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (31.05.2023)
Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та техніки – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (31.05.2023)
Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та техніки – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (31.05.2023)
Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та техніки – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь