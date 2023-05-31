РФ уменьшила количество носителей Калибров в Черном море — ОК Юг
На боевом дежурстве в Черном море находятся девять российских кораблей, среди них — три ракетоносителя, два из которых подводные.
Они снаряжены 16 ракетами Калибр, готовыми к применению, сообщает Оперативное командование Юг в утренней сводке 31 мая.
Украинские военные также предупреждают, что несмотря на паузы россияне снова могут атаковать Украину как ракетами, так и дронами.
— Уровень угрозы ракетно-дронных атак остается чрезвычайно высоким. Даже когда враг берет паузу, он не отказывается от коварных замыслов, — отмечают в ОП Юг.
Накануне Россия удерживала в Черном море семь своих кораблей, в том числе четыре носителя крылатых ракет типа Калибр, снаряженных 34 ракетами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 462-е сутки.
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Фото: Минобороны России
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