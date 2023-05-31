РФ зменшила кількість носіїв Калібрів у Чорному морі – ОК Південь
На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають дев’ять російських кораблів, серед них – три ракетоносії, два з яких підводні.
Вони споряджені 16 ракетами Калібр, готовими до застосування, повідомляє Оперативне командування Південь у ранковому зведенні 31 травня.
Українські військові також попереджають, що попри паузи росіяни знову можуть атакувати Україну як ракетам, так і дронами.
– Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів, – зауважують в ОП Південь.
Напередодні Росія тримала в Чорному морі сім своїх кораблів, зокрема чотири носії крилатих ракет типу Калібр, споряджених 34 ракетами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Міноборони Росії
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