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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ зменшила кількість носіїв Калібрів у Чорному морі – ОК Південь

Запуск ракет типу Калібр із моря

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають дев’ять російських кораблів, серед них – три ракетоносії, два з яких підводні.

Вони споряджені 16 ракетами Калібр, готовими до застосування, повідомляє Оперативне командування Південь у ранковому зведенні 31 травня.

Українські військові також попереджають, що попри паузи росіяни знову можуть атакувати Україну як ракетам, так і дронами.

– Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів, – зауважують в ОП Південь.

Напередодні Росія тримала в Чорному морі сім своїх кораблів, зокрема чотири носії крилатих ракет типу Калібр, споряджених 34 ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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