Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства
В течение 31 мая от США в государственный бюджет Украины через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка поступили грантовые средства в размере $1,25 млрд.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
— Грантовая поддержка Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine является важной частью обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины по использованию донорских средств, предоставленных партнерами, — заявил министр финансов Сергей Марченко.
Отмечается, что привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно:
- на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми;
- оплату труда работников образовательной сферы;
- оплату труда поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
С начала года Украина получила уже $6 млрд. грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло