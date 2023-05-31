Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства

США Україна
Фото: Getty Images

В течение 31 мая от США в государственный бюджет Украины через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка поступили грантовые средства в размере $1,25 млрд.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

— Грантовая поддержка Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine является важной частью обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины по использованию донорских средств, предоставленных партнерами, — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно:

  • на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми;
  • оплату труда работников образовательной сферы;
  • оплату труда поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

С начала года Украина получила уже $6 млрд. грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.

Читайте также
ЕБРР выделит дополнительные €1,5 млрд Украине на инфраструктуру и экономику
Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства

Война в Украине, Деньги, Міністерство фінансів, Сергей Марченко, США, Фінанси і Кредит
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Должны помочь: Макрон заявил, что контрнаступление Украины дает шанс на длительный мир
Еммануель Макрон
РФ на Бахмутском направлении меняет вагнеровцев на регулярные войска — Маляр
російські окупанти
Будто Гитлерюгенд: как Россия похищает украинских детей и настраивает против родителей в Украине
Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства
План Гросси по защите ЗАЭС: Россия не одобрила, а Украина предлагает дополнить
Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства
В РФ депортированным украинским детям меняют имена и дату рождения — Верещук
Верещук
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
Украина получила грант на $1,25 млрд от США: на что будут направлены средства
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь