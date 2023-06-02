Россия потеряла около 60 тыс. военных при попытке захватить Бахмут — Sky
Россия понесла “не менее 60 тыс. потерь” в попытке захватить Бахмут Донецкой области.
Об этом пишет Sky news со ссылкой на неназванного западного чиновника.
По данным издания, в ходе попыток России захватить украинский город Бахмут погибло более 60 тыс. россиян.
Западный источник Sky news добавил, что общее число российских потерь сейчас превышает 200 тыс. человек, и есть признаки того, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели.
В мае Россия объявила о якобы успешном захвате Бахмута после почти годичного сражения.
— Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России по меньшей мере 60 тыс. потерь в секторе Бахмут — Попасная в течение годичного сражения, — сказал чиновник.
Он добавил, что это “консервативная оценка” числа российских потерь на этом участке фронта.
Что касается предполагаемого соотношения убитых и раненых, источник Sky news заявил: “Я думаю, мы бы сказали, что убита по меньшей мере треть“.
Западный чиновник повторил слова ряда наблюдателей, назвавших Бахмут “не стратегически важным” с точки зрения более широкого конфликта.
— В Бахмуте, по нашим оценкам, украинские силы ушли из основной застроенной части города, — заявил он.
Также было заявлено, что ЧВК Вагнера находятся в процессе вывода, по крайней мере, на данный момент.
— Замена этих силовых элементов требует значительных усилий со стороны уже перенапряженных регулярных сил России, — добавляется в сообщении.
Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что силы РФ в районе Бахмута перешли в оборону и снизили активность, хоть одновременно и увеличили количество обстрелов из артиллерии и минометов.
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