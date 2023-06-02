Не лише під час повітряної тривоги: у Києві буде цілодобовий доступ до укриттів

У Києві буде цілодобовий доступ до укриттів цивільного захисту. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На ньому обговорили питання координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у Києві.

– Ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів – обов’язкове до виконання всіма установами та закладами. Обов’язкове для контролю всіма відповідальними службам. Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки, – поінформував мер.

Патрульна поліція, за словами Кличка, допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину.

Також Київрада на позачерговому засіданні 8 червня звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, зокрема, приватних власників приміщень укриттів, – за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня через закрите укриття у Києві загинули дитина та дві жінки.

Під час ракетної атаки РФ мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

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