Треба бути реалістами: Воллес виключив вступ України до НАТО найближчим часом

Вступ України до Організації Північноатлантичного договору не буде швидким. Однак члени НАТО готові посилювати військовий потенціал нашої країни.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до НАТО, він звернув увагу на існування розбіжностей щодо цього питання. Воллес зазначив, що НАТО, як і Євросоюзу, не слід повторювати помилки минулого та давати надто багато обіцянок таким кандидатам, як Україна.

На думку міністра, Україна не зможе приєднатися до військового блоку найближчим часом.

– Ми повинні бути реалістами і сказати: Цього не станеться у Вільнюсі (на липневому саміті НАТО, – Ред.), цього не станеться найближчим часом. Але що можуть зробити ті країни, які хочуть бути більш орієнтованими на майбутнє, щоб допомогти Україні і надати їй не 100-відсоткову, але подібну до тієї, яку надає НАТО, допомогу? – заявив Воллес.

Він пояснив, що низка країн готові укласти двосторонні чи багатосторонні “пакти про взаємну оборону” з Україною. Вони згодні взяти на себе зобов’язання щодо довгострокового нарощування військового потенціалу нашої країни, “щоб переконатися, що вторгнення в Україну в майбутньому буде дорого коштувати РФ чи комусь іншому”.

На переконання Воллеса, такі домовленості дійсно можуть стати стримуючим фактором для РФ, оскільки сухопутні війська агресора “будуть значно виснажені протягом наступних 10 років”.

Очільник Міноборони Британії, який може претендувати на посаду генсека НАТО, також виступив за збільшення військових витрат країнами-членами блоку. Воллес назвав це необхідним кроком, якщо НАТО хоче ефективно стримувати РФ після війни в Україні та впоратися з іншими загрозами трансатлантичній безпеці.

– Світ стає все більш небезпечним, незахищеним і тривожним… До того, як виникла ситуація з Україною, було занадто багато людей, які не хотіли бачити загрозу з боку Путіна. І подивіться, де ми зараз перебуваємо, – наголосив він.

Як пояснює видання, майже через десятиліття після того, як НАТО затвердив мету, згідно з якою кожна держава-член має витрачати 2% свого ВВП на оборону, лише 8 із 31 країн досягають чи перевищують цей показник. Велика Британія є однією з таких держав.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва). Під час цього заходу Україна сподівається отримати політичне запрошення до військового блоку. Крім того, Київ готує два нові пакети співпраці з НАТО – політичний і практичний – до саміту.

У Держдепартаменті США вже анонсували потужний пакет політичної та практичної підтримки, який союзники планують виділити Україні на саміті.

Раніше в НАТО неодноразово наголошували, що вступ нашої країни неможливий до завершення війни.

Джерело : The Washington Post

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