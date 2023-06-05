ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых участках – Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина продолжает оборону, которая включает переход к наступательным действиям на некоторых направлениях.
— Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция включает все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям, — говорит она.
В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, там ВСУ двигаются достаточно широким фронтом.
— Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции, — добавила она.
Маляр сообщила, что на Юге враг находится в обороне, там продолжаются бои местного значения.
Она также прокомментировала заявление РФ о якобы начале контрнаступления ВСУ.
– Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении, — объяснила заместитель министра обороны.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло