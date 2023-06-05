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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых участках – Маляр

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина продолжает оборону, которая включает переход к наступательным действиям на некоторых направлениях.

— Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция включает все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям, — говорит она.

В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, там ВСУ двигаются достаточно широким фронтом.

— Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции, — добавила она.

Маляр сообщила, что на Юге враг находится в обороне, там продолжаются бои местного значения.

Она также прокомментировала заявление РФ о якобы начале контрнаступления ВСУ.

– Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении, — объяснила заместитель министра обороны.

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Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, контрнаступ, Міноборони
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