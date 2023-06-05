ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких ділянках – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна продовжує оборону, яка передбачає перехід до наступальних дій на деяких напрямках.

– Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022 року. Оборонна операція містить все, зокрема і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій, – каже вона.

Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, там ЗСУ рухаються доволі широким фронтом.

– Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції, – додала вона.

Маляр повідомила, що на Півдні ворог перебуває в обороні, там тривають бої місцевого значення.

Вона також прокоментувала заяви Росії про нібито початок контрнаступу ЗСУ.

– Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку, – пояснила заступниця міністра оборони.

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