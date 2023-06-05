ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких ділянках – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна продовжує оборону, яка передбачає перехід до наступальних дій на деяких напрямках.
– Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022 року. Оборонна операція містить все, зокрема і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій, – каже вона.
Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, там ЗСУ рухаються доволі широким фронтом.
– Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції, – додала вона.
Маляр повідомила, що на Півдні ворог перебуває в обороні, там тривають бої місцевого значення.
Вона також прокоментувала заяви Росії про нібито початок контрнаступу ЗСУ.
– Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку, – пояснила заступниця міністра оборони.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло