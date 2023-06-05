Убийство в киевском парке Киото: полицейские задержали подозреваемого

3 июня в полицию Киева поступил вызов, что в парке Киото в Деснянском районе прохожие обнаружили тело мужчины с травмой головы. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

Об этом сообщает полиция Киева.

Указано, что после сообщения о трагедии для раскрытия преступления на место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники управления уголовного розыска столичного главка.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий, полицейские установили злоумышленника и обстоятельства происшествия.

— В тот день неизвестный решил ограбить потерпевшего, ударил его металлической палкой, после чего отобрал сумку и скрылся. От полученного ранения мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении.

Причастным к смерти 48-летнего местного жителя оказался ранее судимый за убийство уроженец Винницкой области, 1991 года рождения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские готовят ему сообщение о подозрении.

Мужчине грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Источник: полиция Киева

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