Убийство в киевском парке Киото: полицейские задержали подозреваемого
3 июня в полицию Киева поступил вызов, что в парке Киото в Деснянском районе прохожие обнаружили тело мужчины с травмой головы. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.
Об этом сообщает полиция Киева.
Указано, что после сообщения о трагедии для раскрытия преступления на место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники управления уголовного розыска столичного главка.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий, полицейские установили злоумышленника и обстоятельства происшествия.
— В тот день неизвестный решил ограбить потерпевшего, ударил его металлической палкой, после чего отобрал сумку и скрылся. От полученного ранения мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении.
Причастным к смерти 48-летнего местного жителя оказался ранее судимый за убийство уроженец Винницкой области, 1991 года рождения.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.
Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские готовят ему сообщение о подозрении.
Мужчине грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
Источник: полиция Киева
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