ВСУ могли прорвать первую линию обороны россиян на Запорожском направлении — ISW

Украинские силы обороны благодаря локальным наземным атакам могли добиться тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные снимки, опубликованные 4 июня.

Так, механизированные подразделения ВСУ смогли продвинуться к северо-востоку от Ровнополья (Гуляйпольского района Запорожской области).

Российские блогеры утверждают, что ВСУ атаковали в направлении села Приютное (15 км к юго-западу от Великой Новоселки) и Макарьевки (в пределах 4 км к юго-западу от Великой Новоселки) и захватили Новодаровку и Нескучное.

На картах Deep State ситуация на этом участке фронта сейчас выглядит так:

Также российские военные блогеры утверждали, что ВСУ прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе на расстояние от 500 метров до 3 км.

В ISW отмечают, что на данный момент визуальных подтверждений этих сообщений нет.

Аналитики предполагают, что россияне могли потерять свои позиции в Левадном. Хотя неясно, произошло это недавно или раньше.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Малой Токмачки (28 км к юго-востоку от Гуляйполя).

Источник : ISW

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