ВСУ могли прорвать первую линию обороны россиян на Запорожском направлении — ISW
Украинские силы обороны благодаря локальным наземным атакам могли добиться тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные снимки, опубликованные 4 июня.
Так, механизированные подразделения ВСУ смогли продвинуться к северо-востоку от Ровнополья (Гуляйпольского района Запорожской области).
Российские блогеры утверждают, что ВСУ атаковали в направлении села Приютное (15 км к юго-западу от Великой Новоселки) и Макарьевки (в пределах 4 км к юго-западу от Великой Новоселки) и захватили Новодаровку и Нескучное.
На картах Deep State ситуация на этом участке фронта сейчас выглядит так:
Также российские военные блогеры утверждали, что ВСУ прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе на расстояние от 500 метров до 3 км.
В ISW отмечают, что на данный момент визуальных подтверждений этих сообщений нет.
Аналитики предполагают, что россияне могли потерять свои позиции в Левадном. Хотя неясно, произошло это недавно или раньше.
Также сообщалось, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Малой Токмачки (28 км к юго-востоку от Гуляйполя).
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло