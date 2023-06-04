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Оккупанты понесли потери. Федоров рассказал о результатах взрывов в Обильном и Бердянске

Оккупанты понесли потери. Федоров рассказал о результатах взрывов в Обильном и Бердянске

На территории временно оккупированной Запорожской области у российских военных ежедневно что-то взрывается.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

— Вчера возле Мелитополя в районе поселка Обильное была уничтожена вражеская группировка, которая располагалась на территории промышленного предприятия, производящего минометы. Рядом с этим предприятием были взрывы, — рассказал он.

Такая же ситуация вчера, 3 июня, была и в Бердянске. Возле морского порта и аэродрома россияне также понесли потери.

По словам мэра, российские системы ПВО пытались отразить удары, но из-за неисправности техники ракеты из этих систем упали в дачном кооперативе вблизи поселка Мирное Мелитопольского района.

Федоров отметил, что ликвидация оккупантов на территории Запорожской области продолжается почти ежедневно.

В то же время войска РФ продолжают перебрасывать технику и живую силу на данное направление.

Накануне Иван Федоров также сообщал, что оккупанты начали бежать из Бердянского порта после взрывов на этом объекте.

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Бої на фронті

Источник: телемарафон

Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
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