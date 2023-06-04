Оккупанты понесли потери. Федоров рассказал о результатах взрывов в Обильном и Бердянске
На территории временно оккупированной Запорожской области у российских военных ежедневно что-то взрывается.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
— Вчера возле Мелитополя в районе поселка Обильное была уничтожена вражеская группировка, которая располагалась на территории промышленного предприятия, производящего минометы. Рядом с этим предприятием были взрывы, — рассказал он.
Такая же ситуация вчера, 3 июня, была и в Бердянске. Возле морского порта и аэродрома россияне также понесли потери.
По словам мэра, российские системы ПВО пытались отразить удары, но из-за неисправности техники ракеты из этих систем упали в дачном кооперативе вблизи поселка Мирное Мелитопольского района.
Федоров отметил, что ликвидация оккупантов на территории Запорожской области продолжается почти ежедневно.
В то же время войска РФ продолжают перебрасывать технику и живую силу на данное направление.
Накануне Иван Федоров также сообщал, что оккупанты начали бежать из Бердянского порта после взрывов на этом объекте.
Источник: телемарафон
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