ЗСУ могли прорвати першу лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку – ISW
Українські сили оборони завдяки локальним наземним атакам могли домогтися тактичних успіхів у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні знімки, опубліковані 4 червня.
Так, механізовані підрозділи ЗСУ змогли просунутися на північний схід від Рівнопілля (Гуляйпільського району Запорізької області).
Російські блогери стверджують, що ЗСУ атакували в напрямку села Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки) і Макар’ївки (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) і захопили Новодарівку та Нескучне.
На картах Deep State ситуація на цій ділянці фронту зараз має такий вигляд:
Також російські військові блогери стверджували, що ЗСУ прорвали першу лінію російської оборони і просунулися в цьому районі на відстань від 500 метрів до 3 км.
У ISW зазначають, що наразі візуальних підтверджень цих повідомлень немає.
Аналітики припускають, що росіяни могли втратити свої позиції в Левадному. Хоча незрозуміло, сталося це нещодавно чи раніше.
Також повідомлялося, що Сили оборони України контратакували в районі Малої Токмачки (28 км на південний схід від Гуляйполя).
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов