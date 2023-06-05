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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ могли прорвати першу лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку – ISW

Війна в Україні
Фото: Міноборони

Українські сили оборони завдяки локальним наземним атакам могли домогтися тактичних успіхів у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні знімки, опубліковані 4 червня.

Так, механізовані підрозділи ЗСУ змогли просунутися на північний схід від Рівнопілля (Гуляйпільського району Запорізької області).

Російські блогери стверджують, що ЗСУ атакували в напрямку села Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки) і Макар’ївки (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) і захопили Новодарівку та Нескучне.

На картах Deep State ситуація на цій ділянці фронту зараз має такий вигляд:

карта запорізької обл

deepstatemap

Також російські військові блогери стверджували, що ЗСУ прорвали першу лінію російської оборони і просунулися в цьому районі на відстань від 500 метрів до 3 км.

У ISW зазначають, що наразі візуальних підтверджень цих повідомлень немає.

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ЗСУ могли прорвати першу лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку – ISW

Аналітики припускають, що росіяни могли втратити свої позиції в Левадному. Хоча незрозуміло, сталося це нещодавно чи раніше.

Також повідомлялося, що Сили оборони України контратакували в районі Малої Токмачки (28 км на південний схід від Гуляйполя).

Джерело: ISW
Війна в Україні, Запорізька область
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