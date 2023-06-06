800 оккупантов, 36 артсистем и вертолет: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине около 211 150 своих военных, из них 800 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 06.06.23:

танков — 3860 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 7543 (+20) ед,

артиллерийских систем — 3603 (+36) ед,

РСЗО — 590 (+6) ед,

средств ПВО — 351 (+2) ед,

самолетов — 313 (+0) ед,

вертолетов — 299 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23),

крылатых ракет — 1171 (+35),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20) ед,

специальной техники — 489 (+5).

Ранее оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

Источник : Генштаб ВСУ

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