Там ВСУ получали все самое лучшее: Зеленский ответил о “недостаточном” укреплении Бахмута

Бахмут взял на себя функцию магнита в этой войне. Туда направляется лучшее и новейшее вооружение, которое Украина получает от западных партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 6 июня.

Отвечая на вопрос, можно ли было заранее укрепить город, глава государства сказал, что Бахмут не готовили к полномасштабной войне, это небольшой город, но так сложилось, что там встретились такие большие силы.

— Все лучшее, все новейшее люди получили на этом направлении — лучшие системы, артиллерию. Я думаю, что это была самая мощная защита, которую можно было спланировать, — рассказал президент.

По информации главы государства, в Бахмуте было уничтожено 21 тыс. вагнеровцев, 60 тыс. ранены. То есть в целом потери врага составили 81 тыс.

Он добавил, что, к сожалению, у нас были потери, но “их просто невозможно сравнить”.

— Все понимали, что Бахмут будут держать сотни тысяч людей. Речь идет не о тысячах, десятках тысяч, а о сотнях тысяч. Это направление — это просто большое количество военных. Если бы там не было ничего, это возможно?

Для меня люди, которые в Бахмуте, в Хортице — я много видел раненых, я там был — это суперлюди. Все, что у нас приходило, все дефициты, снаряды и т.д. — мы отдавали туда все, — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что военные на фронте понимают, что когда оружие есть, то его передают на передовую. Он спросил, как можно укрепить многоэтажку, когда по городу прилетает 50 тыс. снарядов в день?

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