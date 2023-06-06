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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Там ЗСУ отримували все найкраще: Зеленський відповів про “недостатнє” укріплення Бахмута

Бахмут у червні 2023
Фото: Getty Images

Бахмут узяв на себе функцію магніту у цій війні. Туди спрямовується найкраще та найновітніше озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві у вівторок, 6 червня.

Відповідаючи на запитання, чи можна було заздалегідь укріпити місто, глава держави сказав, що Бахмут не готували до повномасштабної війни, це невелике місто, але так склалося, що там зустрілися такі великі сили.

— Все найкраще, все новітнє люди отримали на цьому напрямку – найкращі системи, артилерію. Я думаю, що це був найпотужніший захист, який можна було спланувати, – розповів президент.

За інформацією глави держави, у Бахмуті було знищено 21 тис. вагнерівців, 60 тис. поранено. Тобто загалом втрати ворога становлять 81 тис.

Він додав, що, на жаль, у нас були втрати, але “їх просто неможливо порівняти”.

— Всі розуміли, що Бахмут будуть тримати сотні тисяч людей. Йдеться не про тисячі, десятки тисяч, а про сотні тисяч. Цей напрямок – це просто велика кількість військових. Якщо би там не було нічого, це можливо?

Для мене люди, які в Бахмуті, в Хортиці – я багато бачив поранених, я там був – це суперлюди. Все, що у нас приходило, всі дефіцити, снаряди тощо – ми віддавали туди все, – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що військові на фронті розуміють, що коли зброя є, то її передають на передову. Він запитав, як можна укріпити багатоповерхівку, коли по місту прилітає 50 тис. снарядів на день?

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Бахмут, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Донецька область
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