Продвижение до 1,6 км: Маляр об успехах ВСУ на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении украинские военные перешли в наступление и смогли продвинуться на расстояние до 1,6 км.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что в Украине идет оборонная операция, составляющей которой являются контрнаступательные меры. Украинские защитники осуществляют их там, где это возможно.

Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. По словам Маляр, наши войска осуществляют наступательные действия на восточном фронте. Несмотря на жесткое сопротивление врага и его попытки удержать занимаемые позиции, украинские военные сумели продвинуться вперед сразу на нескольких участках фронта:

села Орехово-Василевка, Парасковиевка – на 200-1600 м;

села Ивановское, Клещиевка – на 100 -700 м.

– Вооруженные силы смогли перейти в достаточно широкое наступление. И там сегодня есть определенные успехи, даже продвижение. Мы занимаем господствующие высоты… В ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на направлении Орехово-Василевка и Парасковиевка от 200 до 1600 м. В направлении Ивановское, Клещиевка у нас продвижение от 100 м до 700 м, — подчеркнула Маляр.

Что касается южных регионов Украины, то там враг находится в обороне, что означает, “что ВСУ на него давят”.

Замминистра также прокомментировала сообщение аналитиков американского Института изучения войны (ISW), что ВСУ могли прорвать первую линию обороны россиян на Запорожском направлении. В ISW, в частности, ссылались на сообщения так называемых российских блогеров.

По словам Маляр, на Запорожском направлении украинские воины продолжают те же действия, что и раньше. Напряжение и ажиотаж вокруг этого участка фронта создает враг.

Как объяснила заместитель министра, таким образом оккупанты пытаются отвлечь внимание от поражений на Бахмутском направлении.

– Фактически они проигрывают на Бахмутском направлении. И для того, чтобы отводить это внимание, они начинают акцентировать его на других направлениях, привлекать внимание туда. На самом деле у нас все как двигалось, так и движется. То есть мы воюем и пытаемся вернуть свои территории, – добавила она.

Ранее сегодня Анна Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых участках фронта.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

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