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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Уверен, что Украине дадут самые прочные гарантии: Зеленский о саммите НАТО

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украине от НАТО нужны гарантии безопасности на бумаге. Глава государства выразил уверенность, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит “прочные” гарантии безопасности.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 6 июня.

— Гарантии (безопасности от НАТО, — Ред.) нам нужны на бумаге. Зачем? Мое мнение очень простое. Чтобы через полгода или через год кто-то из лидеров не начал нарратив, что их общество устает, экономика устает, что они не могут нам давать соответствующие объемы помощи. А если один начнет, второй подключится, третий… десять стран — все: антипутинская коалиция будет разрушена, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, именно поэтому необходимы гарантии безопасности на бумаге, несмотря на то, что идет война.

— И мне кажется, там должен быть сигнал, что это (гарантии, — Ред.) действует до тех пор, пока у Украины нет главных гарантий — НАТО, — добавил он.

По словам Зеленского, Вильнюс — это хорошая площадка для предоставления Украине таких гарантий. Он добавил, что если у Украины не будет сигналов относительно собственного будущего членства в блоке, то Киеву нет смысла присутствовать на саммите в Вильнюсе.

— Если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий нам никто на бумаге не даст, юридических гарантий, а не будапештских — если нам никто этого не дает, то зачем мы встречаемся? Потому что, когда мы с вами приезжаем на вильнюсский саммит НАТО — это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят, — сказал он.

Зеленский выразил мнение, что во многом партнеры понимают, что саммит НАТО в Вильнюсе должен быть шагом вперед относительно членства Украины в НАТО. Он подытожил, что уверен, что Украине дадут самые прочные гарантии.

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Владимир Зеленский, НАТО, Саміт НАТО
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