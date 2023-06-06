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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Впевнений, що Україні дадуть найміцніші гарантії: Зеленський про саміт НАТО

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україні від НАТО потрібні гарантії безпеки на папері. Глава держави висловив упевненість, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ отримає “міцні” гарантії безпеки.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві у вівторок, 6 червня.

— Гарантії (безпеки від НАТО, – Ред.) нам потрібні на папері. Навіщо? Моя думка дуже проста. Щоб через пів року чи через рік хтось із лідерів не почав наратив, що їхнє суспільство втомлюється, економіка втомлюється, що вони не можуть нам давати відповідні обсяги допомоги. А якщо один почне, другий підключиться, третій… десять країн – усе: антипутінська коаліція буде зруйнована, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, саме тому необхідні гарантії безпеки на папері, попри те, що триває війна.

— І мені здається, там має бути сигнал, що це (гарантії, – Ред.) діє доти, доки в України немає головних гарантій – НАТО, – додав він.

За словами Зеленського, Вільнюс – це хороший майданчик для надання Україні таких гарантій. Він додав, що якщо в України не буде сигналів щодо власного майбутнього членства в блоці, то Києву немає сенсу бути присутнім на саміті у Вільнюсі.

— Якщо ми розуміємо, що нас там не чекають і гарантій нам ніхто на папері не дасть, юридичних гарантій, а не будапештських – якщо нам ніхто цього не дає, то навіщо ми зустрічаємося? Щоб що? Тому що, коли ми з вами приїжджаємо на вільнюський саміт НАТО – це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать, – сказав він.

Зеленський висловив думку, що багато в чому партнери розуміють, що саміт НАТО у Вільнюсі має бути кроком уперед щодо членства України в НАТО. Він підсумував, що впевнений, що Україні дадуть найміцніші гарантії.

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Володимир Зеленський, НАТО, Саміт НАТО
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