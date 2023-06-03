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Юлия Соколова, редактор ленты

Украине нечего делать на саммите НАТО, если не будет сигнала о членстве – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в Вильнюсском саммите НАТО этим летом, если Украина не получит там четких сигналов по поводу будущего членства.

Об этом глава государства сообщил в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Зеленский выразил мнение, что некоторые страны-члены НАТО настолько боятся РФ, что не готовы ко вступлению Украины.

– Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся России, что не готовы видеть Украину в союзе. Если нас не видят и не дадут нам какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что не рассчитывает на присоединение Украины к НАТО, пока идет полномасштабная война. По мнению президента, решение о членстве нашей страны организация Североатлантического договора должна была принять в течение последних 15 лет – после Бухарестского саммита НАТО в 2008-м.

На саммите в Вильнюсе украинская сторона хочет услышать четкий сигнал, что членство будет возможно после завершения войны.

– Мы понимаем, что не будем в НАТО или в каком-либо мощном союзе безопасности в течение этой войны. Но скажите, сколько жизней украинцев стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе: Украина будет в НАТО после этой войны, после того, как будет безопасно? – отметил Зеленский.

На вопрос о его предчувствиях по поводу саммита НАТО президент заявил, что не может спрогнозировать, получит ли Украина тот сигнал, на который рассчитывает.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе (Литва). Украина рассчитывает получить на нем политическое приглашение в военный блок. Киев также готовит политический и практический пакеты сотрудничества с НАТО.

Тем временем в США анонсировали мощный пакет политической и практической поддержки, который союзники предоставят Украине на саммите.

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Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Владимир Зеленский, Саміт НАТО, Украина-НАТО
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