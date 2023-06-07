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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Команда взрывать Каховскую ГЭС отдавалась из кабинета Путина — Данилов

Команда взрывать Каховскую ГЭС отдавалась из кабинета Путина — Данилов
Фото: УНИАН

Российские оккупанты сознательно взорвали Каховскую ГЭС по указанию высшего руководства Кремля.

Об этом в эфире Радио Свободы сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Подрыв дамбы состоялся российскими террористами той взрывчаткой, которая была заложена еще заранее в сентябре-октябре прошлого года, скорее всего, по указанию Москвы, все это произошло вчера. Команда на этот террористический акт выдавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу, – сказал он.

По словам Данилова, перед подрывом дамбы российские войска подняли уровень воды на Каховской ГЭС, поскольку контролировали ее.

– Они все ожидают наше контрнаступление. Более того они максимально подняли уровень. Он был 18.16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва, – отметил секретарь СНБО.

Напомним, по данным украинской разведки, 6 июня около 02:30 ночи российские оккупационные войска взорвали плотину Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія
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