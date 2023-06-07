Причастность России к подрыву Каховской ГЭС доказывает ряд публичной информации — Юсов

Причастность России к подрыву Каховской ГЭС доказывает ряд публичной информации.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, “официальных лиц” рашистского режима относительно сегодняшних событий, — там видно: сначала ничего не происходит, потом — происходит, но частично, а потом — виновата Украина, но оккупанты очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены, — сказал Юсов в эфире телеканала Freedom.

Представитель ГУР отметил хаотичность реакций российской пропаганды на подрыв Каховской ГЭС.

Также Юсов подчеркнул, что, учитывая инженерные особенности сооружения, ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

— Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, который готовился (россиянами, — Ред.) очень долго, — заявил он.

По словам Юсова, Силы безопасности и обороны государства готовились к различным вариантам поведения российских террористов, в том числе и к вероятности подрыва Каховской ГЭС.

Источник : ГУР

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