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Причетність Росії до підриву Каховської ГЕС доводить низка публічної інформації – Юсов

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Причетність Росії до підриву Каховської ГЕС доводить низка публічної інформації.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, “офіційних осіб” рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, – там видно: спочатку нічого не відбувається, потім – відбувається, але частково, а потім – винна Україна, але окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено, – сказав Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

Представник ГУР відзначив хаотичність реакцій російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС.

Також Юсов наголосив, що, зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий масштабний підрив.

– Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався (росіянами, – Ред.) дуже довго, – заявив він.

За словами Юсова, Сили безпеки та оборони держави готувались до різних варіантів поведінки російських терористів, зокрема й до ймовірності підриву Каховської ГЕС.

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Джерело: ГУР
Андрій Юсов, Каховська ГЕС, Розвідка
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