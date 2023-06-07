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В Укргидроэнерго ответили, есть ли смысл строить новую ГЭС

Херсон - затоплення міста
Фото: Getty Images

Каховская ГЭС влияла на водоснабжение Херсонской, Запорожской и Николаевской областей, поэтому Украине в любом случае нужна новая станция.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

По его словам, экологическая катастрофа, которую вызвали россияне, будет иметь последствия и для сельского хозяйства, и для промышленности.

Сирота отметил, что Каховская ГЭС также выполняла роль регулирующих мощностей для альтернативных источников, которые начали развиваться в Херсонской и Николаевской областях. Это и солнечные панели, и ветровая генерация.

— Мы уже сегодня разрабатываем проекты и смотрим, что нужно сделать и каким образом, чтобы быстро достроить. Но реализация такого проекта — это минимум пять лет, — отметил гендиректор Укргидроэнерго.

В ночь с 5 на 6 июня российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Украинская сторона уже заявила, что есть доказательства преднамеренного разрушения дамбы.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Укргідроенерго, Херсонская область
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