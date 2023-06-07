В Укргідроенерго відповіли, чи є сенс будувати нову ГЕС

Каховська ГЕС впливала на водопостачання Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей, тому Україні в будь-якому разі потрібна нова станція.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

За його словами, екологічна катастрофа, яку спричинили росіяни, матиме наслідки і для сільського господарства, і для промисловості.

Сирота зазначив, що Каховська ГЕС також виконувала роль регулювальних потужностей для альтернативних джерел, які почали розвиватись на Херсонщині та Миколаївщині. Це і сонячні панелі, і вітрова генерація.

– Ми уже сьогодні розробляємо проєкти і дивимось, що потрібно зробити і яким чином, щоб швидко добудувати. Але реалізація такого проєкту – це мінімум п’ять років, – наголосив гендиректор Укргідроенерго.

У ніч з 5 на 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Українська сторона вже заявила, що є докази навмисного руйнування дамби.

Джерело: телемарафон

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.