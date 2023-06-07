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Татьяна Забожко, редактор ленты

Украина будет просить международные организации о спасении людей на левобережье

Володимир Зеленський під час селекторної наради 7 червня 2023
Фото: Офис президента

Украина будет обращаться в международные организации, чтобы спасти жителей временно захваченных территорий на левом берегу Днепра.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам утреннего селекторного совещания 7 июня.

– Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться в международные организации, – сообщил глава государства.

По словам президента Украины, во время совещания докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий, министр Игорь Клименко, уже находящийся на Юге Украины.

На повестке дня – эвакуация людей, срочное обеспечение питьевой водой и долгосрочные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища.

Отметим, что жители временно захваченных Алешков на левом берегу Херсонской области жалуются на то, что после подрыва Каховской ГЭС оккупационные власти не эвакуируют население.

В настоящее время город почти полностью ушел под воду.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис президента
Каховська ГЕС
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