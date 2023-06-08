Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС

Убытки от подрыва Каховской ГЭС уже достигли 46 млрд грн и это еще не окончательная цифра.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

— По меньшей мере, 150 т машинного масла уже попало в реку Днепр. Мы сейчас еще пытаемся вычислить, сколько еще нефтепродуктов попало потенциально в Днепр и попадет в Черное море. Давайте не забывать, что еще и смыло много плодородного слоя почвы, с ним смыло все пестициды, определенную агрохимию. В результате такой деятельности все водные ресурсы они в лучшем случае будут страдать, в худшем – будут уничтожены, — сообщил министр.

Он отметил, что в зоне возможного затопления оказались 80 населенных пунктов.

Кроме того, в Нижнеднепровском нацпарке затоплены почти все острова, их было около 50.

Стрелец отметил, что “большая вода” задела земли Изумрудной сети и Рамсарские угодья. Под угрозой исчезновения 9 объектов Изумрудной сети и 5 Рамсарских угодий.

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