Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Убытки от подрыва Каховской ГЭС уже достигли 46 млрд грн и это еще не окончательная цифра.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

— По меньшей мере, 150 т машинного масла уже попало в реку Днепр. Мы сейчас еще пытаемся вычислить, сколько еще нефтепродуктов попало потенциально в Днепр и попадет в Черное море. Давайте не забывать, что еще и смыло много плодородного слоя почвы, с ним смыло все пестициды, определенную агрохимию. В результате такой деятельности все водные ресурсы они в лучшем случае будут страдать, в худшем будут уничтожены, — сообщил министр.

Он отметил, что в зоне возможного затопления оказались 80 населенных пунктов.

Читайте также
Кубраков: Из подтопленных районов Херсонщины эвакуированы 1 700 человек
Затоплена Херсонщина

Кроме того, в Нижнеднепровском нацпарке затоплены почти все острова, их было около 50.

Стрелец отметил, что “большая вода” задела земли Изумрудной сети и Рамсарские угодья. Под угрозой исчезновения 9 объектов Изумрудной сети и 5 Рамсарских угодий.

Война в Украине, Каховська ГЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Есть свидетельства, что за подрывом ГЭС стоит военно-политическое руководство РФ и его войска – ГУР
Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС
Вода в 100 м от многоэтажек: в Николаеве создают искусственное заграждение от затопления
Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС
Ответа нет: Зеленский шокирован неспособностью ООН и Красного Креста помочь после подрыва ГЭС
Володимир Зеленський
В Алешках есть погибшие от наводнения после подрыва Каховской ГЭС – мэр
Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС
Слышны страшные крики людей: как женщина узнала родных из Алешков на видео с дрона
Олешки
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (07.06.2023)
Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (07.06.2023)
Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:30 (07.06.2023)
Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (07.06.2023)
Затоплены Изумрудная сеть и Рамсарские угодья: последствия взрыва Каховской ГЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь