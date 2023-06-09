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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Оккупанты заминировали химзавод в Крыму – взрыв может привести к техногенной катастрофе

кримський завод титан

Россия заминировала взрывчаткой химический завод Ukrainian Chemical Products (Крымский титан), расположенный вблизи Армянска на севере временно оккупированного Крыма.

Украинские чиновники и независимые новостные платформы предупреждают, что в случае разрушения завода это “высвободит” тысячи тонн токсичных веществ, а Украина и соседние государства столкнутся с техногенной катастрофой, потенциально хуже Чернобыля.

Бывший полковник ВСУ Роман Свитан в интервью Апостроф ТВ сказал, что российские военные саперы подготовили завод к сносу в случае приближения украинской армии к полуострову.

— Завод уже полностью заминирован, включая контейнеры с кислотой, хлором и реагентами. Недавно они начали устанавливать там взрывчатку, потому что увидели, что Вооруженные силы Украины могут пересечь Днепр и зайти в Армянск, — сказал он.

Токсичный коктейль химических веществ в случае взрыва и попадания в атмосферу создаст ядовитое облако шириной в 50 км. Потенциально оно может достичь территории Турции, Болгарии и России, в зависимости от ветров, за два-три дня.

В прошлую пятницу глава Херсонской ОГА Александр Прокудин предупреждал, что российские оккупанты завезли на завод взрывчатку.

— Возможный взрыв повлечет выброс тысяч тонн токсичных веществ в атмосферу и приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды, — сказал он.

Ukrainian Chemical Products (ранее Крымский титан) занимает территорию в 4,7 кв. км.

Ранее он был одним из крупнейших в мире производителей диоксида титана — нетоксичного промышленного химического вещества, которое широко используется в производстве красок, покрытий, пищевых добавок, в медицине и как отбеливатель.

Использование диоксида титана было запрещено в Европе в 2022 году. Мелкая белая пыль, химическое вещество, которое некоторые эксперты считают потенциально канцерогенным. Он нерастворим и смертельно опасен для растений и животных.

Некоторые вещества и сопутствующие продукты производства диоксида титана являются токсичными, в частности серная кислота и диоксид серы. Оба эти соединения являются ядовитыми, а при сильном воздействии — потенциально смертельными.

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Источник: Kyiv Post

Фото: Wikipedia

Завод, Крым, Минирование, Російська агресія
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