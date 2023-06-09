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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Окупанти замінували хімзавод у Криму – вибух може призвести до техногенної катастрофи

кримський завод титан

Росія замінувала вибухівкою хімічний завод Ukrainian Chemical Products (Кримський титан), що розташований поблизу Армянська на півночі тимчасово окупованого Криму.

Українські посадовці та незалежні новинні платформи попереджають, що в разі руйнування заводу це “вивільнить” тисячі тонн токсичних речовин, а Україна та сусідні держави зіткнуться з техногенною катастрофою, потенційно гіршою за Чорнобиль.

Колишній полковник ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Апостроф ТВ сказав, що російські військові сапери підготували завод до знесення в разі наближення української армії до півострова.

Завод уже повністю замінований, серед іншого там контейнери з кислотою, хлором і реагентами. Нещодавно РФ почала встановлювати там вибухівку, бо побачила, що Збройні сили України можуть перетнути Дніпро і зайти в Армянськ, – сказав він.

Токсичний коктейль хімічних речовин у разі вибуху та потрапляння в атмосферу створить отруйну хмару завширшки у 50 км. Потенційно він може досягнути території Туреччини, Болгарії та Росії, залежно від вітрів, за два-три дні.

Минулої п’ятниці голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попереджав, що російські окупанти завезли на завод вибухівку.

Можливий вибух спричинить викид тисяч тонн токсичних речовин в атмосферу і призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля, – сказав він.

Ukrainian Chemical Products (раніше Кримський титан) займає територію у 4,7 кв. км.

Раніше він був одним із найбільших у світі виробників діоксиду титану – нетоксичної промислової хімічної речовини, яка широко використовується у виробництві фарб, покриттів, харчових добавок, у медицині та як відбілювач.

Використання діоксиду титану було заборонено в Європі у 2022 році. Дрібний білий пил, хімічна речовина, яку деякі експерти вважають потенційно канцерогенною. Він нерозчинний та смертельно небезпечний для рослин і тварин.

Деякі речовини та супутні продукти виробництва діоксиду титану є токсичними, зокрема сірчана кислота й діоксид сірки. Обидві ці сполуки є отруйними, а під час значного впливу – потенційно смертельні.

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Окупанти замінували хімзавод у Криму – вибух може призвести до техногенної катастрофи

Джерело: Kyiv Post

Фото: Wikipedia

Завод, Крим, Мінування, Російська агресія
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