Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 10.06.2023 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Карта боевых действий в Украине на 10.06.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
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