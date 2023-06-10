Карта боевых действий на 10.06.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 10.06.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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