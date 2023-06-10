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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 10.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби противник завдав вісім ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 10.06.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 10 червня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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Карта бойових дій на 10.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Карта бойових дій на 10.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
Карта бойових дій на 10.06.2023 – ситуація на фронті
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