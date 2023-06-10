Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 10.06.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби противник завдав вісім ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Карта бойових дій в Україні на 10.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
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