На Херсонщине площадь затопленных территорий уменьшилась вдвое — глава ОГА
В течение дня уровень подтопления на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС упал на 27 см. Площадь затопленных территорий уже уменьшилась вдвое.
Об этом в видеообращении сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
— По сравнению с утром средний уровень подтопления уменьшился на 27 см и сейчас составляет 4,45 м. Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое. Вода отошла из Николаевки, Львового и Ольговки Бериславского района, — сказал он.
До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье Херсонщины. Под водой — 3 784 жилых дома.
По словам Прокудина, по состоянию на вечер 10 июня из опасных населенных пунктов эвакуировали 2 699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных лиц.
— На временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической. Сейчас там затоплены 14 населенных пунктов. Эвакуационные мероприятия оккупационная власть не проводит, — сообщил глава Херсонской ОВА.
Напомним, что сегодня утром оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона.
В результате артиллерийских ударов ранения получили двое мужчин — 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова