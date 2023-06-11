На Херсонщине площадь затопленных территорий уменьшилась вдвое — глава ОГА

В течение дня уровень подтопления на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС упал на 27 см. Площадь затопленных территорий уже уменьшилась вдвое.

Об этом в видеообращении сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

— По сравнению с утром средний уровень подтопления уменьшился на 27 см и сейчас составляет 4,45 м. Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое. Вода отошла из Николаевки, Львового и Ольговки Бериславского района, — сказал он.

До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье Херсонщины. Под водой — 3 784 жилых дома.

По словам Прокудина, по состоянию на вечер 10 июня из опасных населенных пунктов эвакуировали 2 699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных лиц.

— На временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической. Сейчас там затоплены 14 населенных пунктов. Эвакуационные мероприятия оккупационная власть не проводит, — сообщил глава Херсонской ОВА.

Напомним, что сегодня утром оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона.

В результате артиллерийских ударов ранения получили двое мужчин — 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления.

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