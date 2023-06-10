Эвакуация на воде и суше: что происходит в Херсоне и как переживают люди дни потопа

Пятый день подряд Херсон и область страдают от потопа, который произошел в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами ночью 6 июня.

По информации МВД Украины на 10 июня 9:00 известно, что из подтопленных территорий эвакуированы 2 588 человек. По предварительным данным, всего подтоплено 35 населенных пунктов (3 763 дома) на правом берегу Днепра, 14 — на временно оккупированном.

Также известно о погибших, травмированных и без вести пропавших.

Фактам ICTV удалось пообщаться с волонтерами Херсона, которые находятся в эпицентре событий. Они рассказали, что сейчас происходит в городе, показали кадры затоплений, а также поделились наиболее трогательными историями спасения.

Волонтер Борис Зуев говорит, первые дни были самыми тяжелыми и активными. Районы, которые ближе к воде, топило на глазах. Все очень быстро сгруппировались, стали вывозить людей, животных. В общем — каждый делал, что мог.

— В следующие дни схема уже стала более понятной. С утра все приезжают к воде и продолжают свою работу — ездят, смотрят улицы, возможно, кто-то где-то остался, возможно, что те люди, которые не хотели эвакуироваться, все же принимают решение уехать или же говорят о своих потребностях, — рассказывает Борис.

Сейчас затопленные районы выглядят страшно — будто апокалипсис из фильмов ужасов. Крыши домов, верхушки деревьев и вокруг — вода.

— Проплывая по улицам, которые больше всего затопило на правом берегу Херсона, можно увидеть уже перекошенные дома, постройки в несколько этажей. Это я не говорю о тех, которые вообще унесло. Вода дает о себе знать, — рассказывает волонтер.

Районы подальше от воды пострадали меньше. Есть те, где зацепило только какую-то часть. В целом, добавляет, каждый день сейчас очень активный. Много помощи не только от местных, но и от приезжих — это также волонтеры и просто разные люди из разных городов.

Несмотря на критическую ситуацию в городе из-за теракта, который совершили российские оккупанты, они неустанно обстреливают город с того берега — эвакуационные маршруты, дома, людей. Сильный обстрел был 8 июня. Тогда они как раз вышли из воды, и сзади них был прилет в жилой дом.

— Они стреляют прямо во время эвакуации… В Херсоне сейчас происходит беда, наша большая общая беда. Что на том берегу с людьми — думать даже страшно, — отмечает Борис.

Говорит, скольких людей и животных уже эвакуировала именно их бригада — не знает, они не считают. На лодке сначала могло быть по 5-7 людей, сейчас по 1-2. Где кого находили, находят, там и забирают.

Выезжать из своих домов хотят не все, в большинстве это люди из многоэтажек, ждут, пока уйдет вода. В таком случае они просто просят помощи с продуктами, водой. Уже начали подвозить. Еще таким людям нужны пауэрбанки.

Также не перестают помогать людям на суше — с эвакуацией и гуманитаркой.

Говорит, самая яркая история спасения за эти дни — это когда их отправили за собакой, говорят: Там кто-то гавкает, нужно забрать.

— Мы приезжаем, открываем окно, а там женщина, мужчина, четыре собаки и кролик. В тот момент она обрадовалась и говорит: Вы за нами? — вспоминает Борис.

Добавляет, одна собака никак не хотела уезжать, пришлось к ним плыть ветеринару, которая дала укол, чтобы временно ее усыпить. В итоге — погрузили и забрали всех.

Историей поделился и экс-полицейский, а сейчас волонтер Максим Шешеня. Он просидел в плену у россиян 24 дня во время оккупации Херсона. Еще тогда понял, что они нелюди, но то, что они творят с городом и вообще сейчас, не укладывается в голове.

Говорит, удивляют люди, которые отказываются от эвакуации, но есть такие, которые потом передумывают. Так было во второй день потопа, в районе, где вода только начала подходить. В одном из домов было человек 60, большинство из которых все же решили выехать.

— Там была женщина, которую мы еле уговорили, лет 70, в теле, но очень боевая… Когда-то она приходила в наш волонтерский штаб и возмущалась, что никак ее очередь не дойдет, не помню, что именно она получала. Уже в лодке я ей говорю: Что вы там возмущались, мы же помогаем людям. А она: И я вас запомнила. Но она очень рада была, благодарила нас, приглашала потом в гости, — поделился Максим.

Помимо эвакуации, есть и другие важные дела, которыми занимаются волонтеры. О них нам рассказал волонтер Херсона Игорь Черный — речь идет о психологах, которые оказывают первую психологическую помощь.

— Психологи у нас были всегда, поскольку с людьми нужно общаться и после обстрелов. Мы координируем, смотрим, кому нужна помощь, поэтому сейчас психологи направлены на тех, кто пострадал от потопа. У людей травма, они потеряли жилье, потеряли все, — говорит он.

Добавляет, действительно много неравнодушных людей, которые оказывают разнообразную помощь. Много представителей приютов для животных, которые также очень помогают и забирают питомцев к себе.

Стоит отметить, что уровень воды начал потихоньку падать, однако ее все же еще очень много. Сколько понадобится времени, чтобы вода полностью ушла — неизвестно, но беды эта катастрофа принесла много.

В свою очередь хотим выразить благодарность всем волонтерам, ведь они делают большую и важную работу!

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