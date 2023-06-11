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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – глава ОВА

Потоп на Херсонщині

Протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС впав на 27 см. Площа затоплених територій вже зменшилася удвічі.

Про це у відеозверненні повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– У порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4,45 м. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району, – сказав він.

Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі Херсонщини. Під водою – 3 784 житлові будинки.

За словами Прокудіна, станом на вечір 10 червня з небезпечних населених пунктів евакуювали 2 699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.

– На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Зараз там затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить, – повідомив очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні зранку окупанти обстріляли Корабельний район Херсону.

Внаслідок артилерійських ударів поранення отримали двоє чоловіків – 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, постраждалим від підтоплення.

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Потоп Херсона, волонтеры

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонська область
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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