На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – глава ОВА

Протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС впав на 27 см. Площа затоплених територій вже зменшилася удвічі.

Про це у відеозверненні повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– У порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4,45 м. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району, – сказав він.

Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі Херсонщини. Під водою – 3 784 житлові будинки.

За словами Прокудіна, станом на вечір 10 червня з небезпечних населених пунктів евакуювали 2 699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.

– На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Зараз там затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить, – повідомив очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні зранку окупанти обстріляли Корабельний район Херсону.

Внаслідок артилерійських ударів поранення отримали двоє чоловіків – 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, постраждалим від підтоплення.

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