На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – глава ОВА
Протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС впав на 27 см. Площа затоплених територій вже зменшилася удвічі.
Про це у відеозверненні повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
– У порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4,45 м. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району, – сказав він.
Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі Херсонщини. Під водою – 3 784 житлові будинки.
За словами Прокудіна, станом на вечір 10 червня з небезпечних населених пунктів евакуювали 2 699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.
– На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Зараз там затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить, – повідомив очільник Херсонської ОВА.
Нагадаємо, що сьогодні зранку окупанти обстріляли Корабельний район Херсону.
Внаслідок артилерійських ударів поранення отримали двоє чоловіків – 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, постраждалим від підтоплення.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова