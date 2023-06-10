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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты утром обстреляли Херсон — ранены волонтеры

Оккупанты утром обстреляли Херсон — ранены волонтеры
Фото: Факти ICTV

Сегодня утром российские оккупанты из артиллерии обстреляли Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате артиллерийских ударов ранения получили двое мужчин — 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления.

Раненых госпитализировали, сейчас медики оказывают раненым необходимую помощь.

Обстрел Херсона продолжается.

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Оккупанты утром обстреляли Херсон — ранены волонтеры

Накануне российская армия также обстреляла город Херсон из артиллерии. Россияне били именно по прибрежной зоне города.

Война в Украине, Херсон
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