Оккупанты утром обстреляли Херсон — ранены волонтеры

Сегодня утром российские оккупанты из артиллерии обстреляли Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате артиллерийских ударов ранения получили двое мужчин — 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления.

Раненых госпитализировали, сейчас медики оказывают раненым необходимую помощь.

Обстрел Херсона продолжается.

Накануне российская армия также обстреляла город Херсон из артиллерии. Россияне били именно по прибрежной зоне города.

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