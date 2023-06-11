Россия до сих пор не предоставила ООН доступ к левобережной Херсонщине для помощи жителям

Россия не предоставила ООН возможность помочь жителям левобережной части Херсонщины, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом в интервью AP заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.

По его словам, он встретился с послом России в ООН Василием Небензей, чтобы попросить российские власти предоставить доступ на оккупированную территорию, еще в среду, 7 июня.

— Во время разговора мы предоставили им детали, чтобы дать возможность Москве принять решение, которое, как мы надеемся, будет положительным. Надеюсь, это произойдет, — сказал он.

Также Гриффитс сообщил, что на подконтрольной Украине территории ООН смогла помочь около 30 тыс. жителей.

Организация, вероятно, будет обращаться со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств для борьбы с последствиями подрыва дамбы.

Однако об этом будут говорить через несколько недель, когда последствия для экономики, окружающей среды и здоровья населения пострадавших регионов станут более понятными.

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