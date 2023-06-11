Россия до сих пор не предоставила ООН доступ к левобережной Херсонщине для помощи жителям
Россия не предоставила ООН возможность помочь жителям левобережной части Херсонщины, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.
Об этом в интервью AP заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.
По его словам, он встретился с послом России в ООН Василием Небензей, чтобы попросить российские власти предоставить доступ на оккупированную территорию, еще в среду, 7 июня.
— Во время разговора мы предоставили им детали, чтобы дать возможность Москве принять решение, которое, как мы надеемся, будет положительным. Надеюсь, это произойдет, — сказал он.
Также Гриффитс сообщил, что на подконтрольной Украине территории ООН смогла помочь около 30 тыс. жителей.
Организация, вероятно, будет обращаться со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств для борьбы с последствиями подрыва дамбы.
Однако об этом будут говорить через несколько недель, когда последствия для экономики, окружающей среды и здоровья населения пострадавших регионов станут более понятными.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова