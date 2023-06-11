Росія досі не надала ООН доступ до лівобережної Херсонщини для допомоги жителям

Росія не надала представникам ООН змогу допомогти жителям лівобережної частини Херсонщини, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це в інтерв’ю AP заявив заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс.

За його словами, він зустрівся з послом Росії в ООН Василем Небензею, аби попросити російську владу надати доступ на окуповану територію, ще в середу, 7 червня.

– Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві ухвалити рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться, – сказав він.

Також Гріффітс повідомив, що на підконтрольній Україні території ООН змогла допомогти близько 30 тис. жителів.

Організація, ймовірно, звертатиметься зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками підриву дамби.

Однак про це говоритимуть за кілька тижнів, коли наслідки для економіки, навколишнього середовища і здоров’я населення постраждалих регіонів стануть більш зрозумілими.

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