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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія досі не надала ООН доступ до лівобережної Херсонщини для допомоги жителям

ООН
Фото: Depositphotos

Росія не надала представникам ООН змогу допомогти жителям лівобережної частини Херсонщини, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це в інтерв’ю AP заявив заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс.

За його словами, він зустрівся з послом Росії в ООН Василем Небензею, аби попросити російську владу надати доступ на окуповану територію, ще в середу, 7 червня.

– Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві ухвалити рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться, – сказав він.

Також Гріффітс повідомив, що на підконтрольній Україні території ООН змогла допомогти близько 30 тис. жителів.

Організація, ймовірно, звертатиметься зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками підриву дамби.

Однак про це говоритимуть за кілька тижнів, коли наслідки для економіки, навколишнього середовища і здоров’я населення постраждалих регіонів стануть більш зрозумілими.

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Каховська ГЕС, ООН, Херсонська область
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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