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Рада призвала ООН признать подрыв Каховской ГЭС российским терактом

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с подрывом российскими войсками Каховской ГЭС.

За законопроект №9375 проголосовали 265 народных депутатов. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

— Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции стал продолжением российской политики геноцида украинского народа и очередным красноречивым ответом Кремля политикам государств, которые призывают к мирным переговорам с Российской Федерацией на любых условиях, — говорится в приложении к законопроекту.

Верховная рада призвала правительства и парламенты иностранных государств, ООН и другие международные организации решительно осудить российский террористический акт, совершенный на Каховской ГЭС и признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, а ее действия — экоцидом и геноцидом украинского народа.

Ранее в ООН заявили, что не занимаются физическим спасением людей.

Об этом сказал спикер организации, комментируя критику со стороны президента Владимира Зеленского относительно недостаточного привлечения ООН и Международного комитета Красного Креста к преодолению последствий подрыва Каховской ГЭС.

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Верховна Рада, Каховська ГЕС, ООН
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