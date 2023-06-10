Рада призвала ООН признать подрыв Каховской ГЭС российским терактом
Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с подрывом российскими войсками Каховской ГЭС.
За законопроект №9375 проголосовали 265 народных депутатов. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
— Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции стал продолжением российской политики геноцида украинского народа и очередным красноречивым ответом Кремля политикам государств, которые призывают к мирным переговорам с Российской Федерацией на любых условиях, — говорится в приложении к законопроекту.
Верховная рада призвала правительства и парламенты иностранных государств, ООН и другие международные организации решительно осудить российский террористический акт, совершенный на Каховской ГЭС и признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, а ее действия — экоцидом и геноцидом украинского народа.
Ранее в ООН заявили, что не занимаются физическим спасением людей.
Об этом сказал спикер организации, комментируя критику со стороны президента Владимира Зеленского относительно недостаточного привлечения ООН и Международного комитета Красного Креста к преодолению последствий подрыва Каховской ГЭС.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова