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Валентина Летяк, редакторка стрічки

За добу ЗСУ просунулися під Бахмутом на 1 400 м – Череватий

Бахмут
Фото: Getty Images

На Бахмутському напрямку протягом останньої доби українським підрозділам на деяких ділянках вдалося просунутися загалом до 1 400 м.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

– Скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, а ті російські підрозділи, які заходять, погано знають місцевість, ми провели відповідні злагодження, завдаємо ударів і вже декілька днів проводимо штурмові дії, – уточнив він.

За його словами, відбулось шість боєзіткнень, під час яких Сили оборони знищили 138 окупантів, ще 236 поранено, одного взяли в полон.

– Знищили також самохідну артилерійську установку Гвоздика, три бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату С-60, безпілотний апарат ZALA, вісім складів боєприпасів та сім авто, які підвозили боєприпаси та зброю, – додав Череватий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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