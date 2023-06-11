Вывозят семьи и имущество: в Крыму оккупанты эвакуируют “власть”

Россияне готовят к эвакуации оккупационные администрации на севере Крыма.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты начали эвакуационные мероприятия в северных районах временно оккупированного Крыма. Они побуждают население к перемещению и готовят похищение материально-культурных ценностей.

— Оккупационным администрациям были отданы приказы формировать списки населения на принудительную “эвакуацию” вглубь полуострова или на территорию РФ. Соответствующая подготовка уже состоялась в Армянске, — говорится в сообщении.

В первую очередь будут вывозить представителей оккупационных администраций, их семьи, технику и документы. В то же время, россияне составляют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить.

Со своей стороны, в Минреинтеграции подчеркивают, что Украина готовится деоккупировать все свои территории, в том числе Крым.

– После освобождения на территорию полуострова вернется законная украинская власть. Все причастные к деятельности оккупационных администраций и хищении материально-культурных ценностей будут найдены и привлечены к ответственности, – добавляют в Минреинтеграции.

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