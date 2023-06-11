Вывозят семьи и имущество: в Крыму оккупанты эвакуируют “власть”
Россияне готовят к эвакуации оккупационные администрации на севере Крыма.
Об этом сообщили в Минреинтеграции, ссылаясь на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что оккупанты начали эвакуационные мероприятия в северных районах временно оккупированного Крыма. Они побуждают население к перемещению и готовят похищение материально-культурных ценностей.
— Оккупационным администрациям были отданы приказы формировать списки населения на принудительную “эвакуацию” вглубь полуострова или на территорию РФ. Соответствующая подготовка уже состоялась в Армянске, — говорится в сообщении.
В первую очередь будут вывозить представителей оккупационных администраций, их семьи, технику и документы. В то же время, россияне составляют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить.
Со своей стороны, в Минреинтеграции подчеркивают, что Украина готовится деоккупировать все свои территории, в том числе Крым.
– После освобождения на территорию полуострова вернется законная украинская власть. Все причастные к деятельности оккупационных администраций и хищении материально-культурных ценностей будут найдены и привлечены к ответственности, – добавляют в Минреинтеграции.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова