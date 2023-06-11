Оккупанты в Крыму не знают, как решить проблемы с водоснабжением — ЦНС
После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
— Четкого плана, как решить проблему с обеспечением пресной водой жителей полуострова оккупанты не имеют. Поэтому оккупационная администрация Крыма пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и влияния на поставки воды на полуостров Северо-крымским каналом, — говорится в сообщении.
Отмечено, что московские кураторы дали указание руководителю оккупационной администрации полуострова Сергею Аксенову замалчивать критическую ситуацию, чтобы не допустить паники среди местного населения.
В ЦНС отмечают, что вместо работы в плане инфраструктурном, россияне в очередной раз придерживаются своих пропагандистских методов. Такие действия указывают на то, что оккупанты сомневаются в возможностях удержать полуостров.
Ранее во временно оккупированном Крыму начали фиксировать падение уровня воды в Северо-Крымском канале, который обеспечивает водоснабжение полуострова.
Источник: Центр нацсопротивления
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова