Вивозять родини та майно: у Криму окупанти евакуюють “владу”
Росіяни готують до евакуації окупаційні адміністрації на півночі Криму.
Про це повідомили у Мінреінтеграції, посилаючись на Центр національного супротиву.
Зазначається, що окупанти розпочали евакуаційні заходи у північних районах тимчасово окупованого Криму. Вони спонукають населення до переміщення та готують викрадення матеріально-культурних цінностей.
– Окупаційним адміністраціям були віддані накази формувати списки населення на примусову “евакуацію” вглиб півострова або на територію РФ. Відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ, – йдеться у повідомленні.
Першочергово вивозитимуть представників окупаційних адміністрацій, їхні сім’ї, техніку та документи. Водночас росіяни складають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.
Зі свого боку у Мінреінтеграції наголошують, що Україна готується деокупавати всі свої території, в тому числі Крим.
– Після звільнення на територію півострова повернеться законна українська влада. Всі причетні до діяльності окупаційних адміністрацій та розкрадання матеріально-культурних цінностей будуть виявлені та притягнені до відповідальності, – додають у Мінреінтеграції.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова