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Вивозять родини та майно: у Криму окупанти евакуюють “владу”

Керченський міст
Фото: Pixabay

Росіяни готують до евакуації окупаційні адміністрації на півночі Криму.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, посилаючись на Центр національного супротиву.

Зазначається, що окупанти розпочали евакуаційні заходи у північних районах тимчасово окупованого Криму. Вони спонукають населення до переміщення та готують викрадення матеріально-культурних цінностей.

– Окупаційним адміністраціям були віддані накази формувати списки населення на примусову “евакуацію” вглиб півострова або на територію РФ. Відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ, – йдеться у повідомленні.

Першочергово вивозитимуть представників окупаційних адміністрацій, їхні сім’ї, техніку та документи. Водночас росіяни складають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

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Зі свого боку у Мінреінтеграції наголошують, що Україна готується деокупавати всі свої території, в тому числі Крим.

– Після звільнення на територію півострова повернеться законна українська влада. Всі причетні до діяльності окупаційних адміністрацій та розкрадання матеріально-культурних цінностей будуть виявлені та притягнені до відповідальності, – додають у Мінреінтеграції.

Війна в Україні, Евакуація, Крим
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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