Вивозять родини та майно: у Криму окупанти евакуюють “владу”

Росіяни готують до евакуації окупаційні адміністрації на півночі Криму.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, посилаючись на Центр національного супротиву.

Зазначається, що окупанти розпочали евакуаційні заходи у північних районах тимчасово окупованого Криму. Вони спонукають населення до переміщення та готують викрадення матеріально-культурних цінностей.

– Окупаційним адміністраціям були віддані накази формувати списки населення на примусову “евакуацію” вглиб півострова або на територію РФ. Відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ, – йдеться у повідомленні.

Першочергово вивозитимуть представників окупаційних адміністрацій, їхні сім’ї, техніку та документи. Водночас росіяни складають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

Зі свого боку у Мінреінтеграції наголошують, що Україна готується деокупавати всі свої території, в тому числі Крим.

– Після звільнення на територію півострова повернеться законна українська влада. Всі причетні до діяльності окупаційних адміністрацій та розкрадання матеріально-культурних цінностей будуть виявлені та притягнені до відповідальності, – додають у Мінреінтеграції.

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