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Анастасия Кожушко, редактор ленты

За сутки уровень Каховского водохранилища вблизи Никополя упал на метр — Укргидроэнерго

Херсон - затоплення міста
Фото: Getty Images

На 08:00 утра 11 июня уровень воды Каховского водохранилища возле Никополя, что на Днепропетровщине составляет 9,35.

Об этом сообщают в пресс-службе Укргидроэнерго.

Отмечается, что за сутки 10 июня уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС более чем на 7 метров.

В то же время уровень воды в Днепре на отметке Херсон составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 м, а средний показатель оттока составляет 4-5 сантиметров в час.

– Однако, ситуация трудно прогнозируемая и требует дальнейшего контроля, – говорится в сообщении.

На участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Напомним, по данным украинской разведки, 6 июня около 02:30 ночи российские оккупационные войска взорвали плотину Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.

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Война в Украине, Дамба, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Російська агресія
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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