За добу рівень Каховського водосховища поблизу Нікополя впав на метр – Укргідроенерго
На 08:00 11 червня рівень води Каховського водосховища біля Нікополя, що на Дніпропетровщині становить 9,35 м.
Про це повідомляють в пресслужбі Укргідроенерго.
Зазначається, що за добу 10 червня рівень води знизився на понад метр, а від моменту руйнування Каховської ГЕС більше ніж на 7 м.
Водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 м. За добу показник знизився на 0,54 м, а середній показник відпливу становить 4-5 см на годину.
– Однак ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю, — йдеться у повідомленні.
На ділянках Дніпра, які живлять водою Північнокримський канал, з’явилися сліди обміління.
Нагадаємо, за даними української розвідки, 6 червня близько 02:30 російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятків населених пунктів.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова