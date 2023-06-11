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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За добу рівень Каховського водосховища поблизу Нікополя впав на метр – Укргідроенерго

Херсон - затоплення міста
Фото: Getty Images

На 08:00 11 червня рівень води Каховського водосховища біля Нікополя, що на Дніпропетровщині становить 9,35 м. 

Про це повідомляють в пресслужбі Укргідроенерго.

Зазначається, що за добу 10 червня рівень води знизився на понад метр, а від моменту руйнування Каховської ГЕС більше ніж на 7 м.

Водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 м. За добу показник знизився на 0,54 м, а середній показник відпливу становить 4-5 см на годину.

– Однак ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю, — йдеться у  повідомленні.

На ділянках Дніпра, які живлять водою Північнокримський канал, з’явилися сліди обміління. 

Нагадаємо, за даними української розвідки, 6 червня близько 02:30 російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятків населених пунктів.

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Війна в Україні, Дамба, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Російська агресія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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