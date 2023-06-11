За добу рівень Каховського водосховища поблизу Нікополя впав на метр – Укргідроенерго

На 08:00 11 червня рівень води Каховського водосховища біля Нікополя, що на Дніпропетровщині становить 9,35 м.

Про це повідомляють в пресслужбі Укргідроенерго.

Зазначається, що за добу 10 червня рівень води знизився на понад метр, а від моменту руйнування Каховської ГЕС більше ніж на 7 м.

Водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 м. За добу показник знизився на 0,54 м, а середній показник відпливу становить 4-5 см на годину.

– Однак ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю, — йдеться у повідомленні.

На ділянках Дніпра, які живлять водою Північнокримський канал, з’явилися сліди обміління.

Нагадаємо, за даними української розвідки, 6 червня близько 02:30 російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятків населених пунктів.

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